Edinilen bilgiye göre Deydinler mahallesi yolu üzerinde İnegöl istikametinden Deydinler mahallesi istikametine seyir halinde Tekin D. yönetimindeki 41 AFT 977 plakalı TIR yol üzerindeki çiftliğe giriş yapmak için döndüğe sırada karşı istikametinden seyir halinde

Kaan A. (24) yönetimindeki 54 AEF 151 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan Nazlıcan E. (19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Seher Yaşa