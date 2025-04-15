Olay İnegöl'ün Hasanpaşa mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. Evde bugün yanlız olan Fatma Y.(75), fenalık geçirerek hayatını kaybetti. Eve akşam saatlerinde gelen yakınları kadını yerde görünce 112 ve Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri kadının ölümünü tespit ettiler. Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.