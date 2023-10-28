Yunus Emre mahallesinde meydana gelen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yunus Emre Mahallesi Esenler caddesinde bir sitede meydana geldi.

Ağabey Veysel A.(23) ve kardeşi Devran A.(22), arkadaşlarının borcunu tahsil etmek için verilen adrese gittiler. Henüz ismi öğrenilemeyen Şahıs, para istemeye gelen ağabey ve kardeşini bıçakla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı kardeşler olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.