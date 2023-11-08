Bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim lisesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi Yusuf E., sınıfta gürültü yapması nedeniyle edebiyat öğretmeni tarafından uyarıldı. Öğretmenle yaşanan tartışmanın ardından öğrenci yerine oturdu. Ancak öfkesini kontrol edemeyen edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.'nin yanına yaklaşıp kitapla kafasına vurmaya başladı. Bu sırada öğrenci, "hocam" diyerek öğretmeni durdurmaya çalıştı, ancak öğretmen sadece "daha çok vuracağım" dedi ve kitapla dövmeye devam etti. Olay, sınıfın içinde bulunan diğer öğrencilerin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sosyal medyaya sızan bu görüntüler sonucunda öğrenci Yusuf E.'nin aile üyeleri okula gelerek öğretmen Mehmet E.B.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi, ve öğretmen Mehmet E.B. hastaneye götürüldü.

Bu vahim olayın ardından, öğrencisine kitapla defalarca kez acımasızca saldıran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.