Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada otomobil ile TIR çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Ömer K. Yönetimindeki 16 KDA 89 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Çağdaş Ü. Yönetimindeki 06 BPP 989 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu