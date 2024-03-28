Şube başkanı Alay ERGİN "Türk Kızılay İnegöl Şubesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında yardım kampanyamızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız depremler ve belirli akşamlarda nöbet tutarak dikkat çekmeye çalıştığımız Filistin Gazze’de yaşanan insanlık dramı sebebiyle bu yıl buruk bir Ramazan geçiriyoruz.

Kızılay insanların acılarını paylaşmak ve onlara yardımcı olmak için var. Acısına ortak olduğumuz milyonlarca insanımıza destek olmak için geçmişte olduğu gibi bu yıl da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yardım etmek isteyenler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Haber merkezi