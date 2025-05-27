Olay Fatih Mahallesi Cemre sokakta meydana geldi.

Komşu olan Ayşe K. İle daha önceden çöp dökme olayıyla alakalı çıkan kavgada uzaklaştırma alan Kübra M. arasında yine laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Ayşe K.'nın kardeşi Kadir K.'da katıldı. Kavgada Kadir K. elindeki bıçakla Kübra M.'yi kolundan yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları zorlukla ayırdı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ