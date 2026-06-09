UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, İnegöl ve Orhangazi ilçelerini ilgilendiren ulaşım düzenlemeleri ele alındı. Bazı cadde ve sokaklarda tek yön uygulamaları ile park yasağı kararları onaylandı.

Özellikle yoğun saatlerde oluşan trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla uygulanacak park yasağıyla, yol kenarındaki parkların neden olduğu aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın başlamasıyla sürücülerin bölgedeki trafik levhalarına dikkat etmesi gerekecek. Park yasağı olan alana araç bırakan sürücülere cezai işlem uygulanabileceği bildirildi.

Yeni düzenlemeyle Kozluca Bulvarı’nda hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve akıcı bir ulaşım sağlanması amaçlanıyor.