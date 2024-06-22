Kaza İnegöl-Yenişehir karayolu üzerinde Hamzabey Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Kent Mezarlığına defnedilen yakınlarını ziyaret ettikten Yenişehir yolunda Alanyurt istikametine seyir halinde olan İbrahim Y. (40) yönetimindeki 16 AYA 604 plakalı otomobile, arkasından seyir halinde olan Hasan İ. yönetimindeki 01 AVC 798 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Musemme Y. (64) ile Hatice T. (41) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu