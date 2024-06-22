Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artışlarında uygulanan yüzde 25 sınırının devam etmeyeceğini belirtti. Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Bu sınırın devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Zaten bu düzenleme geçici olarak uygulanmıştı" ifadelerini kullandı. Peki, bu gelişme piyasaları nasıl etkileyecek? Uzmanlar, yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasının piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

"YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRININ KALDIRILMASI PİYASAYI RAHATLATACAK"

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, kira artış sınırının kaldırılmasının piyasa için olumlu bir adım olacağını savunuyor. Çekici, "Yüzde 25 kira artış sınırının kalkması, enflasyon oranına veya üzerinde bir seviyeye çıkması piyasa dengelerini daha sağlıklı bir şekilde oluşturacak ve sektöre pozitif yansıyacaktır" dedi.

Çekici, mevcut yüzde 25 sınırının düşük kaldığını belirterek, "Bu sınırlama, birçok ev sahibinin gayrimenkulünü kiralamak yerine boş tutmasına veya yeni ev almaktan kaçınmasına neden oldu. Kira artışlarının enflasyona paralel şekilde serbest bırakılması, piyasa hareketliliğini artıracaktır" diye ekledi.

"FAİZLERİN ARTMASI GAYRİMENKUL TALEBİNİ AZALTIYOR"

Çekici, gayrimenkul sektörü ile politika faizi arasında ters bir ilişki olduğunu vurguladı. "Faiz oranlarının artmasıyla birlikte gayrimenkule olan talep azalıyor. Yatırımcılar mevduat gibi alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Ayrıca, kredi faiz oranlarının yükselmesi de konut projelerinin finansmanını zorlaştırıyor, bireysel kredi kullanımlarını olumsuz etkiliyor" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK MALİYETLER VE ENFLASYON RİSKLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR"

Çekici, gayrimenkul sektörünün yüksek maliyetler ve enflasyonist ortamdan etkilendiğini belirtti. "Konut piyasasında geçen yıllara göre daha durgun bir tablo var. Piyasada ciddi bir talep mevcut, ancak bu talebi karşılayacak arz eksikliği ve öngörülemeyen maliyet artışları sektörün fren yapmasına neden oluyor" dedi.