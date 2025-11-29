Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Caddesinde üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şüphe üzerine 16 LNV 97 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 30 kilometre boyunca kovalandı. İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük mahallesinde tarlalık alana giren sürücü, çamura saplandı. Sürücü aracı kitletip yaya olarak ormanlık alana kaçtı.

Ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç