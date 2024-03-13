İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan ağabey, kardeşini bıçakla boğazından ve 3 ayrı yerinden ağır yaraladı.

Ola saat 19.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Pirinçlik caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Süleyman K.,(35) kardeşi Ali K.(32) ile tartıştı. Öfkelenen ağabey elindeki bıçakla kardeşini boğazından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheli ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ