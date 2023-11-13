Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç sürücüsünün motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yaptıkları ölümüne yarış amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 Kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 2 genç, karayolu üzerinde motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yapmaya başladılar. Sol şeritte birbirine yakın şekilde yarışan gençler, araçları da tehlikeli ve hatalı şekilde solladılar. Gençlerin 150 Kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Fahrettin Eniş