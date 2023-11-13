Bugün hava sıcaklığı gün içinde 21 dereceye kadar yükselirken şehir genelinde kapalı ve yağmurlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık etkisini kaybederek 10 derecelere kadar düşecek.

SALI gününde sıcaklıklar 18 dereceyi gösterirken şehir genelinde yağışlı ve kapalı hava ile Bursalılar akşam saatlerinde serin bir hava beklemekte.

ÇARŞAMBA gününe ise şehir genelinde sağanak yağış geçişleri gün içinde etkisini gösterirken sıcaklıklar 23 dereceye kadar yükseliyor. Akşam saatlerinde ise sıcak hava etkisini kaybederek 8 derecelere kadar geriliyor.

PERŞEMBE günü dereceler 17'ye kadar yükselirken uyarısı yapılan sağanak yağış ve kapalı hava Bursalılara merhaba diyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşüş gösteriyor.4

MARMARA İÇİN UYARI

Meteoroloji sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Açıklama şöyle;

“Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Güney ve İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ve Antalya’nın doğusunda beklenmektedir.”

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 21 dereceye kadar yükselirken, kent genelinde yağışın hakim olması bekleniyor.