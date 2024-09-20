İnegöl'ün kırsal Konurlar Mahallesi'nde ikamet eden yüzde yetmiş beş engel durumu olan 25 yaşındaki özel birey Caner Güneş'in asker olma hayali gerçek oldu.

Engel durumundan dolayı askerlikten muaf olan, ancak askerlik hayali kuran Caner Güneş'e asker eğlencesi düzenlendi. Düzenlenen eğlenceye protokol üyelerinin sürprizi damga vurdu. Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Kaymakamı Eren Arslan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İsmail Tepe özel birey Caner Güneş'in asker eğlencesinde çiftetelli oynadı. Asker kıyafeti giydirilip kına yakılan Caner Güneş, Jandarma aracına bindirilip devriye nöbeti gerçekleştirdi.

Özel bireyin yaşadığı unutulmaz anların yer aldığı video İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın sosyal medya hesabında, "Her Türk asker doğar. Caner kardeşimizin asker olma hayalini gerçekleştirdik. Çakı gibi asker oldu maşallah." notuyla paylaşıldı.

Eğlenceye ilişkin paylaşılan video kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.