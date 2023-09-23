İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan alkollü sürücüye, ceza yağdı.

Kaza İnegöl- Alanyurt yolu üzeri metal sanayide meydana geldi. Sürücü Muhammed O.(29) yönetimindeki 34 DBR 901 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan alkol testinde sürücünün 2.5 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye yetersiz ehliyetle ve alkollü araç kullanmaktan 9 Bin TL cezai işlem uygulandı.