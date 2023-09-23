Ankara'da bir kişi, av sırasında tüfeğini kontrol ederken yanlışlıkla 10 yaşındaki oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde yerde gören baba intihar etti.

Ankara'da av sırasında yanlışlıkla oğlunu vuran baba intihar etti.

Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti.

Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.

Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.