Olay gece saatlerinde Yeniceköy mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen Cengiz B.(41), ailesini tüfekle rehin aldı. Kardeşleri M. B.(43) ve T. B.(33)'yi rehin alan şahıs, defalarca havaya ateş açtı. Olay yerine Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraşı sonucu şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda kimse yaralanmazken, şüpheli bugün sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT