İnegöl’de sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sisli hava trafiği olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şehir içi ulaşımda ve Ahmet Türkel çevre yollu ile Bursa-Ankara karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sisli hava nedeniyle birçok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar sınırı geçemedi Ceketinin cebine koyduğu kaçak altınlar sınırı geçemedi

Whatsapp Image 2024 01 26 At 10.38.18

Whatsapp Image 2024 01 26 At Ds

Whatsapp Image 2024 01 26 At 10.32.12

Kaynak: İBRAHİM USLUMuhabir: İBRAHİM USLU