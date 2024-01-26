İnegöl’de sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sisli hava trafiği olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şehir içi ulaşımda ve Ahmet Türkel çevre yollu ile Bursa-Ankara karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sisli hava nedeniyle birçok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İBRAHİM USLU Muhabir: İBRAHİM USLU