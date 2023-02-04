Hamzabey Caddesi üzerinde uyuya kalan şoförün kullandığı araç, geri geri giderek bahçeye uçtu.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 16 AGY 587 plakalı otomobilin sürücüsü Murat H., seyir halinde iken uykuya daldı. Yokuşu çıkamayan otomobil geri geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında ekmek fırının bahçesine daldı.
Kazada araç sürücüsü yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.