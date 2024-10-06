Köseoğlu, bir yıldır süren İsrail saldırılarında 50 bin Filistinli kardeşimizin katledildiğini, bu rakamın 17 bininin çocuk, 11 bininin kadın olduğunu belirtti. İsrail’in Orta Doğu’daki saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Köseoğlu, “Siyonist bebek katili İsrail hala bombalamaya devam ediyor ve sapkın ideolojilerini bütün Orta Doğu’ya yaymak istiyor. Şu anda Lübnan’ı bombalıyor, Suriye zaten boş, Irak’ta karşılarına çıkacak bir güç yok. Esas hedef Anadolu, esas hedef Türkiye’dir.” dedi.

Köseoğlu, konuşmasında Türkiye halkını uyanmaya ve İsrail’in zulmüne karşı durmaya çağırarak, “80 milyon kardeşimizin uyanıp sadece Gazze’ye değil, sadece Lübnan’a değil, Doğu Türkistan’a da sahip çıkması gerekiyor. Siyonist Yahudi’yi ve onun desteklediği ürünleri boykot etmek zorundayız.” şeklinde konuştu. Zulme rıza göstermenin zulmü alkışlamak anlamına geldiğini belirten Köseoğlu, “Bir Müslüman ancak mazlumların yanında olmak zorundadır. Eğer Siyonist Yahudi’yi desteklersek, onların ürünlerini kullanırsak, bebek katillerinin kanlı ellerine bizim de ellerimiz bulaşmıştır. Bunun hesabını ne dünyada, ne de ahirette verebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Köseoğlu ayrıca, “50 bin kardeşimiz katledildi ve dünyanın sessizliğinden faydalanan Siyonist katiller hala zulümlerini yaymaya devam ediyor. Büyük İsrail Devleti kurmak istiyorlar ve bu devlete Güneydoğu Anadolu da dahil. Artık uyanma vaktidir.” diyerek, Türkiye halkını İsrail ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Naci Köseoğlu, konuşmasının sonunda Gazze’de katledilen çocukların Müslümanları Allah’a şikayet edeceklerini belirterek, “Ahirete inanıyorsanız, safınızı belli edin. Rabbim bizlere uyanış nasip etsin.” dedi.