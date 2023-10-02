Bursanın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında yangın çıktı.

Yangın saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye mahallesi Osmanbey caddesi üzerinde bulunan 5 katlı mobilya imalathanesinin çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren söndürme çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu işyerinin çatısında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Merkezi

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