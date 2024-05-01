Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), alt liglerden seçili maçları yaklaşık 1 aydır TFF Youtube hesabından canlı olarak ekranlara getirmeye başlamıştı. TFF Play- off maçlarını da yine canlı olarak ekranlara verecek.

İlk tur karşılaşması olan 52Ordusspor- Kafkasspor maçı da Perşembe(yarın) akşamı saat 20.00'da TFF Youtube kanalında sunacak isimde belli oldu.

Spor Smart ekranlarında maç spikerliği yapan Ordu doğumlu Doğancan Aydemir, 52Orduspor Futbol Kulübü ile İnegöl Kafkas Spor Kulübü maçını anlatacak.

Maç anlatımın TFF tarafından Ordu'lu bir isme verilmesi ise dikkat çekti.

Muhabir: İBRAHİM USLU