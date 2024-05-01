Iban ile yapılan ödemeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bankaların POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranını yüzde 0,49 - 0,79’dan yüzde 3,5’a çıkarması sonrasında esnaf yapılan alışverişlerde ödemeleri Iban üzerinden almaya başladı. IBAN ile ödeme alınmasının ardından fatura/fiş kesilmemeye başlayınca Maliye ekiplerinin dikkatini çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Iban üzerinden ödeme yapanlar hakkında inceleme başlatacağını açıklamasının ardından esnaf, IBAN veya QR ile ödeme almayı kesti.

Esnaf tarafından yapılan açıklamada ise “Biz isteyerek IBAN’a geçmedik. POS cihazı faizleri yükselince mecbur kaldık. Ancak bir kesim bu yöntemi kötü niyetli şekilde kullandı. Aldıkları ödeme karşılığında fiş/fatura kesmediler. Bakanlık şimdi geriye dönük vergileri isteyecek. Her ihtimale karşı iyi niyetli esnaf da IBAN ile ödeme almıyor artık. Ancak en büyük derdimiz POS komisyonları” dedi.