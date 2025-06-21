3 oturumda gerçekleştirilecek sınava İnegöl’de 13 bin 743 aday, 60 okulda girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken, ailelerde okul önlerinde çocuklarının heyecanlarına ortak oldu.

Bu yıl 2,5 milyonun üzerinde adayın başvuruda bulunduğu 2025-YKS 3 ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplamda 250 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak olan 2025-YKS, yarın yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Yarın saat 10.15’te başlayacak oturumda adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde ise 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde de 7 fizik, 7 kimya ve 6 biyoloji sorusu olmak üzere toplamda 20 soru yöneltilecek. Adaylar toplamda 120 soruyu 165 dakikada cevaplayabilecek.

İNEGÖL’DE 14 BİN ADAY SINAVA GİRECEK

İnegöl’de 8 bin 153 aday TYT, 5 bin 590 aday AYT olmak üzere toplam 13 bin 743 aday sınava girecek. 24 TYT, 18 AYT ve 18 YDT olmak üzere 60 okulda iki gün boyunca bin 775 görevli görev alacak.

İKİNCİ OTURUM OLAN AYT PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylar, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi, sosyal bilimler-2 testi, matematik testi ve fen bilimleri testinden oluşan toplam 160 soruyu 180 dakika içerisinde cevaplayacak. Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrayfa-1’den ise 6 soru olmak üzere toplamda 40 soru adaylara yöneltilecek.

Sosyal bilimler-2 testinde ise tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testinde ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklindeki dağılımla toplamda 40 soru yöneltilecek. Matematik testinde de adaylara 40 soru sorulacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te başlayacak ve adaylara, başvuruda bildirdikleri yabancı dile göre 80 soru, 120 dakika içinde yöneltilecek. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak. Her dil için ayrı soru kitapçıkları hazırlanan sınavda, adaylara yalnızca başvurdukları dile ait kitapçık verilecek.