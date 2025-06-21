Ağıralioğlu, İsrail'in eylemlerinin artık sadece işgal değil, soykırım ve insanlık suçu boyutuna ulaştığını ifade etti.

Sınır komşularına yönelik saldırıları eleştiren Ağıralioğlu, İran’ı hedef alan son saldırıların, İsrail’in bölgesel terör örgütlerine alan açarak işgal planlarını devreye soktuğunun açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, açıklamasında Türkiye’nin en önemli önceliğinin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu vurgularken, bundan daha öncelikli olarak İran’daki Türk varlığına dikkat çekti. Tebriz, İsfahan, Urumiye ve Erdebil gibi kadim Türk yurtlarının yoğun saldırı altında olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, bu bölgelerdeki Türk nüfusunun güvenliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerekirse İran’daki Türk nüfusu dikkate alarak, bu ülkenin Türk Devletler Teşkilatına özel statü ile davet edilmesine yönelik adımlar atması gerektiğini söyledi.