İnegöl Belediyesi, bir yandan hizmet seferberliğini sürdürürken bir yandan da şehirde yaşayan bireylerin gelişimine katkı sunacak çalışmalar ortaya koymaya devam ederken, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına girecek öğrencileri unutmadı. Sınava girecek 12. sınıf öğrencilerinin sınav motivasyonunu arttırmak ve sınav kaygılarını azaltmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile “Motivasyon Fırtınası” semineri düzenlendi.

1733 ÖĞRENCİ KATILDI

Yazar Dr. Faruk Öndağ’ın konuşmacı olarak katıldığı seminer programları 29-30 Kasım tarihlerinde 2 gün boyunca 4 ayrı seansta Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Her gün sabah 10.00 ve öğlen 14.00 olmak üzere 2 ayrı seansta toplam 4 seminer yapıldı. Her bir seminerin farklı öğrenci gruplarına yönelik gerçekleştirildiği programa toplamda 1733 öğrenci katıldı.

“BELEDİYEMİZ EĞİTİME NE KADAR ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTERDİ”

Seminerlerin ilk gününde, Belediye Başkanı Alper Taban ile Milli Eğitim Müdür Vekili Halil İbrahim Zengin de programa katıldı. Düzenlenen seminerde Halil İbrahim Zengin kısa bir selamlama konuşması yaparak şu ifadelere değindi: “Belediyemiz bu organizasyonla eğitime ne kadar önem verdiğini gösterdi. Dr. Faruk Öndağ hocamızın da buraya gelmesinde, sizlerle buluşmasında desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Faruk hocamız da bizim içimizden biri, sizin içinizden biri. İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Faruk hocamıza da bugün aramızda olduğu için teşekkür ediyorum”

“HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Faruk hocamız sınav döneminde olan siz kıymetli öğrencilerimize başarıya giden yolda duygularınızın kontrolü ve motivasyon konusunda anlatımlarda bulunacak. Bu hocamızın konusu. Kendisi bu alanda uzman. Ben de burada bir araya gelmişken her birinize hem sınavlarda hem yaşamınızda başarılar diliyorum. Benim sizlere naçizane tavsiyem, bugünler gelip geçici. Unutacaksınız, ne günlerdi diyeceksiniz. Önemli olan doğru zamanda doğru işi yaptık mı, doğru yöne gidiyor muyuz, bir şey atladık mı gibi soruları sormamız lazım. Ailelerimizin bizlerden, sizlerden çok ciddi beklentileri var. Evvela ülkesine, milletine, şehrine ve ailesine faydalı insanlar olmamızı bekliyorlar. Zorluklar da var tabi. Lakin biz istikametimizi kaybetmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Dr. Faruk Öndağ, öğrencilere sınav motivasyonuyla ilgili anlatımlarda bulundu.

Seher Yaşa