Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde trafik düzenlemeleri ve kontrollü ulaşım gerekmektedir. İşte bazı yollarda yapılan çalışmalar ve alınan önlemler:

Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi (Kaynaşlı-Abant Kavşakları): Tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu (7-8. Kilometreler): Karataş viyadüğünün Polis Akademisi Kavşağı istikametindeki genleşme derzi çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Adana Yolu (0-1. Kilometreler): Farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım Liman D Kapısı ayrım kolundan kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya Yolu (Demirkapı Tünelleri, Konya-Antalya İstikameti): Tüpün sağ tarafındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Manisa-Turgutlu Yolu (1-7. Kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon Yolu (18. Kilometre): Yaya üst geçidi demontaj çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Muradiye-Çaldıran Yolu (27-37. Kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Gölköy-Mesudiye Yolu (46-47. Kilometre): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yenişehir-Bilecik Yolu (6-16. Kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Alacahan Yolu (13. Kilometre): Hasan Çelebi viyadüğünde derz onarım çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.