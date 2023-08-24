Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametini seyir halinde olan Mehmet Sadık Ö. Yönetimindeki 43 EP 987 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Ç. Yönetimindeki 16 APR 326 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan 16 APR 326 plakalı araç, önünde bekleyen Erdem B. Yönetimindeki 16 F 1824 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu16 APR 326 plakalı araçta bulunan yolcular Seda Ç.(38) ve Sevgi B.(70) yaralandılar.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.