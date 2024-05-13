Başkan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evet, bildiğiniz gibi yarın 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta bizim dünyada kutlanan çiftçiler günümüz oluyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü. Bildiğiniz gibi ben 15 senelik başkanım. Evveliyatımızda da diğer başkanımızla birlikte sürekli biz bir farkındalık yaparak bunu kutlamaya devam ettik. Daha sonraki süreçlerde malikülfet geldiği için sadece Atatürk Anıtı'na çelenk koymak suretiyle ve daha sonra işte kaymakam beyimiz ziyaret, bunda da misafirlerimizi beklemek suretiyle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyorduk. Normalde aynı uygulamaya yarın yine yapacağız ama ben olmayacağım. Şöyle ki, Genel Başkanımız sayın Şemsi Bayraktar Türkiye'de ne kadar oda başkanı varsa hepsini yarın Ankara'da olacağız bütün oda başkanlarımız. Bizleri Ankara'ya davet etti. Herhalde bu ÇKS'lerle ilgili birtakım şeylerle ilgili önemli bir 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününde önemli bir meselelerin konuşulacağı, tarım bakanımızında müdürlerimizin de olacağı bir toplantıya gidiyoruz. Ama bizim buradaki yine aynı şekilde meclis başkanımız, Başkan yardımcılarım, yöneticilerimiz hepsi burada olacaklar. Aynı şekilde bizden kalan uygulamayı kendileri burada uygulayıp misafirleri burada toplayacaklar. Hani ola ki bizleri ziyaret edip 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamak isteyenler olursa tüm yönetim kurulunun, meclisin 20 kişi burada olacak. Benim yarın burada olmamam sebebiyle o haberi yapmak istedim. Valilik tarafından da bizlere bildirilen perşembe gününe kadar bir kırağı riski olduğu görülüyor çünkü hava sıcaklığı şu anda normalin altında seyrediyor. Özellikle bu sıkıntıyı biz yağmurların bitiminde havanın açıldığı gibi yaşıyoruz, yaşayacağız. Geçen Domaniç'ten bir arkadaşımız var, aradı. Ceviz bahçeleri olduğu gibi yanmış, Afyon bölgesinde patatesler yanmış. Biz her zaman şunu söyledik. Bizim bu bölgede, dışarısını bir tarafa bırakalım. İnegöl'de dahil 6 Mayıs'a kadar her zaman don riski vardı ama şimdi bu sene bakıyoruz onu da aştık. Yani 15-16 Mayıs'larda bu tehlikeyle karşı karşıyayız."

Kaynak: Öznur Dede