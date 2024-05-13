Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Maltepe’de bulunan bir ilkokulda müdür ve müdür yardımcısının veli tarafından saldırıya uğramasını protesto etti.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda, 9 Mayıs tarihinde kızının eve geç geldiğini öne süren şahıs, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürünün görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söylemesi üzerine şahıs, okul yöneticilerine saldırdı. Eğitimciler Birliği Sendikası(Eğitim- Bir- Sen) üyeleri, ellerinde ‘Eğitimciye şiddete dur de’, ‘Öğretmen ölüyor şiddet yasası çıkmıyor’, ‘Sözlü şiddete hayır’, ‘Kınama mesajı değil şiddet yasası istiyoruz’ yazılı pankartlarla okul önünde toplanarak olayı protesto etti.

“Kamera kayıtlarını adeta kanımız donarak izledik”

Sendika adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Bilal Duran, “Geçtiğimiz hafta önünde bulunduğumuz Zümrütevler İlkokulu Müdürü Mustafa Karagül, Müdür Yardımcısı Emine Batar arkadaşlarımız gözü dönmüş veli ve ailesi tarafından darp edildi. Arkadaşlarımız eğer girdikleri idari odanın kilidini kapatamamış olsalardı, maalesef bugün basın açıklaması değil taziye ziyareti yapıyor olacaktık. Olay akşamı kamera kayıtlarını adeta kanımız donarak izledik. Çocuğunun eve gelmemesini bahane eden gözü dönmüş vandal, önce arkadaşlarımıza sözel şiddet uyguluyor, akabinde hızını alamayarak kendilerine korumak amacıyla müdür odasına giren arkadaşlarımızın bulunduğu odanın kapısını kırmak için taş ve sandalye ile saldırıyor. Bunda da muvaffak olamayınca kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalışmış ama kapının açılmaması büyük bir facianın önüne geçmiştir. Kapıyı kıramayacağını anlayan veli ve eşi bu defa okulun güvenlik görevlisine saldırmaya başlamış, bütün bu yaşananlarla birlikte aklı sıra delilleri yok etmek için de kamerayı kırma teşebbüsünde bulunmuştur” dedi.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olaya müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldıklarını belirten Duran, “Olayla hiçbir alakaları olmamasına rağmen arkadaşlarımız olayın şokuyla yaşadıkları derin travmanın yanı sıra gün boyu hastane, karakol arasında oldukça yıpratıcı bir süreçten geçtiler. Olayın faili o akşam gözaltına alınmış, ama maalesef ertesi sabah salıverilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Eğitimcilerimiz böylesine kötü muameleyi asla hak etmiyorlar”

Duran, “Tam da eğitim çalışanlarının son dönemde artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla iş bıraktığı, eylem ve yürüyüşler yaptığı süreçte böylesine elim bir hadisenin yaşanmış olması oldukça üzüntü vericidir. Bu vandallığı şiddetli şekilde kınıyor, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Eğitim yuvalarını gül bahçelerine çeviren eğitimcilerimiz, okuldaki öğrencilerini kendi evlatlarından ayırmayan öğretmenlerimiz, böylesine kötü bir muameleyi asla hak etmiyorlar. Eğitimci arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ısrarla vurguluyoruz” dedi.

“Eğitimciler kimsenin şamar oğlanı değildir”

“Önceki akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğitimcilere şiddet uygulayan kişilerle ilgili ağır cezai yaptırımlar olacağını sosyal medya hesabından paylaştı. İlgili kanunun hemen çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclis’ini göreve davet ediyor ve buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz” diyen Duran, “Eğitimciler kimsenin şamar oğlanı değildir. Okullar isteyenin istediği gibi herkese şiddet uygulayacağı mekanlar değildir. Artık okullarımız ana haber bültenlerine şiddet olayları ile değil, bilimsel, akademik ve ahlaki proje ve çalışmalarla haber olsunlar. Eğitim-Bir-Sen olarak bu sürecin hem adli hem hukuki temsilcisi olacağımızı ifade ediyoruz” açıklamasında bulundu.