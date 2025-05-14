Çeşitli meslek gruplarıyla temaslarını sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı bu kez de eczacıların gününü kutlayıp onlara hediye takdim etmek için sahaya indi.

Mahalle teşkilatları ve kadın kolları teşkilatıyla tam kadro sahaya inen Saadet Partililer, İnegöl'deki eczacıları tek tek gezerek günlerini kutladı ve firma isimlerine özel kupa bardak hediye etti.

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ahmet Yıldız; "Şehrimizdeki tüm meslek gruplarıyla birebir temas etmeye devam ediyoruz.

11 Mayıs'ta berber ve kuaförleri ziyaret ettikten sonra bugün de 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle sağlığımız için özveriyle mücadele eden eczacılarımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde eczacılarımıza firma isimlerine özel kupa bardak hediye ederek bir nebze de olsa onları mutlu etmek istedik. Sağlık sisteminin vazgeçilmez aktörleri olan eczacılarımıza, topluma sundukları katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca, Milli Görüş davamızın, Saadet Partimizin değerli neferleri olan ve bu çalışmaları gerçekleştiren tüm teşkilat mensuplarımıza da özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.