Olay dün akşam saat 20.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Bir futbolcu, sahaya atılan şişeyi seyircilere geri attı. Atma olayı sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı.



OLAYIN BAŞLANGIÇ ANI KAMERADA

Olayların başladığı anlar kameraya yansıdı. 3 şahsı bıçakladığı iddia edilen Tevfik Ç.(31), suç aleti bıçakla yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Tevfik Ç.(31), kimseyi bıçakla yaralamadığını söylediği öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.