Son günlerde özellikle Alanyurt bölgesi ve kırsal mahallelerde sıkça görülmeye başlanan yılanların neden çoğaldığına ilişkin merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı.

Yılanlarla ilgili bilinen en önemli gerçek hava sıcaklıklarının artması. Ancak hava şartları dışında birçok neden yıların artmasına neden olabiliyor.

FARELER EN SEVDİKLERİ AV

Ölümcül ve yaralayıcı olabilen türler dışında, zararsız olan türlerinde olduğu yılanların en büyük beslenme kaynakları fareler. Bu nedenle farelerin arttığı bölgelerde yılanların daha çok görüldüğü bilimsel olarak kanıtlandı.

Fare popülasyonun arttığı bölgelerde fareler en doğal av olarak biliniyor. Bu nedenle farelere karşı alınacak önlemlerin yılan sayılarını azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar canlıların yaşadığı ve geliştiği yerin yılanlar için uygun olmaya başlaması halinde çoğalmasına da neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle üreme şartlarını ortadan kaldıracak önlemler alınması tavsiye ediliyor.

ZİRAİ İLAÇ AYRINTISI

Uzmanlar ayrıca ekosistemin bozulduğu bölgelerde yılan popülasyonlarında artış görebileceğini de vurguluyor. Özellikle tarım alanlarında kullanılan ilaçlar da yılan sayılarında artış yaşanmasına neden olabiliyor.

YILANLAR EN ÇOK NEREDE GÖRÜLÜR?

Uzmanlar vatandaşların yılanlarla karşılaşılması durumunda asla avlanma yapılmaması uyarısında bulunuyor. Yılanların en çok farelerin bulunduğu ortamlarda, çöp, moloz gibi terk edilmiş bölgelerde, yabani otlar ve nemli ortamlarda görülüyor.