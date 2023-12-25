Acil Servise tedavi olmak için gelen çocuklar, kaza, bıçaklama, silahlı yaralama, hırsızlık gibi adli olayların içerisinde kalarak tedavi olmak zorunda kalıyor. Psikolojik olarak etkilenen çocuklar, yaşadıkları travma nedeniyle hem hastaneye gitmek istemiyorlar hem de tedavi olmaktan çekiniyorlar. Birçok il ve ilçede bulunan Hastanelerinin Acil Servis Bölümlerinde ki Çocuk Acil Bölümünün, potansiyeli ve nüfusu bakımından birçok ilden büyük olduğunu iddia ettiğimiz İnegöl’de de açılması artık şart oldu.

Yıl içerisinde 1 milyondan fazla vatandaşın hizmet almak için başvurduğu İnegöl Devlet Hastanesinde 700 bine yakın kişi sadece Acil Servis Bölümünden hizmet alıyor. Günde ortalama 2 bini geçkin İnegöllünün hizmet aldığı Acil Servise başvuran her 3 kişiden biri ise çocuk.

UZMAN İSİMLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: ÇOCUK VAKALARI ARTTI!

Birçok kentte vatandaşlar üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvururken uzman isimler bu hafta çocuk vakaların arttığını ifade etti. Çocuklar arasında 3'lü salgın olduğu ifade edilirken grip aşısı çağrısı yapıldı. Çocuklarda görülen salgının erişkinlerde de görülebileceği uyarısı yapıldı.

Son günlerde yurdun birçok kentinde hastane koridorları üst solunum yolu rahatsızlığı şikayetiyle gelenlerle dolmaya başlamıştı. Hastanelerdeki uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen vatandaşların neredeyse tamamının, kas-iskelet ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı, geçmeyen öksürük ve aralıkla tekrarlayan boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu söyleyen hekimler, yaşanan artışa dikkat çekmişti.

"KOVİD TESTLERİ TEKRAR YAPILMALI"

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Saffet Ercan "Yaşanan salgın covid midir yoksa gribal enfeksiyon veya başka bir şey mi? Bunun için halen yapılmayan kovid testlerinin kesinlikle tekrar yapılmaya başlanması gerekiyor" demişti.

"ÇOCUKLAR PERİŞAN, ÜÇLÜ SALGIN"

Uzmanlar isimler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada özellikle bu hafta çocuk vakalarının arttığının belirtti. Dr. Tutku Taşkınoğlu "Bu hafta özellikle çocuklarda RSV çok arttı. İnfluenza A H1N1 dolaşımda ama yaygın değil. Kovid yüzde 10-15 civarında...Rhinovirüse Coxsackie eşlik ediyor" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şenol ise "Çocuklar perişan, üçlü salgın (RSV, COVİD, Grip), Biri bitiyor diğeri başlıyor. El yıkama konusunu çalıştırın ve olmadılarsa grip aşılarını mutlaka yaptırın. 2-3 hafta sonra benzeri erişkinde başlar. Şimdilik erişkin ikili salgın" açıklamasını yaptı.