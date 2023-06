İnegöl Manavlar Derneği İnegöl’ün 100. Kuruluş yıl dönümünde İnegöl’e değer katanların bürokrat, siyasetçi ve önemli isimleri kahvaltıda bir araya getirdi.

Yoğun katılımın olduğu programda İnegöl’e hizmet eden isimler onore edilmesi için Manavlar Derneği tarafından hediyeler verildi.

VEFA DUYGUMUZU GÖSTERELİM DEDİK

Programın açılış konuşmasını yapan Manavlar Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz “Bu şehre katkı koyan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizler dün akşam kent konseyi ve İnegöl Belediyesi’nin vefa ve hatırlama gecesine gittik. Dün akşam orada İnegöl’e vefa ve hatırlama gecesi oldu. Bugün sabah ta İnegöl’e değer katanlar programımız gerçekleşiyor. İnegöl’e hizmet eden bütün büyüklerimiz arkadaşlarımız ile buluşalım onlara vefa duygumuzu gösterelim dedik. Nereye gidersek gidelim İnegöl biliniyor tanınıyor. Burada bulunan herkesin bu konuda bir payı var.”

VEFAKAR TAVIR ÇOK ETKİLEYİCİ

Programda konuşan kaymakam Eren Arslan “İnegöl’ün tüm güzelliklerin yanında bu vefakar tavrı çok etkileyici. Şehrin birlik ve beraberliği yapılan güzelliklerin unutulmaması tecrübelerinden de istifade edilmesi çok kıymetli. Bu güzel atmosferi oluşturan herkese çok teşekkür ediyorum.”

İNEGÖL KOCA ŞEHİRLERE KAFA TUTAR OLDU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Öncelikle bu kıymetli düşünceden dolayı Erdoğan başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız hatırlanırsınız, masada eskiler yad ediliyor. Bu şehire hizmet etmek nasip oldu. Şehrimize hizmet ederken de hayatta olan belediye başkanlarımızı ziyaret ederek fikir ve kanaatlerini almaya çalıştım. Her biri İnegöl ilgili ortak cümlesi var, bu şehir çok hızlı büyüyor bizlerde bu şehrin arkasından koşuyoruz. İnegöl büyümeye devam ediyor bizde şehrin hala gerisinden koşup bir şekilde eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. İnegöl istisnai bir örnek. Bu işin mayasında bu insan unsuru var. Bu şehir koca koca büyükşehirlere kafa tutan bir şehir oldu. “

BU ŞEHRİN GELİŞMESİNDE HERKESİN PAYI VAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Öncelikle bu vefadan dolayı Manavlar Derneği başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Müslüman vefalıdır, aslında belki de gelişen çağımızda artık maalesef abinin kardeşle komşunun irtibatı kestiği ortam içinde bu buluşmalar çok değerlidir. Her şehrin bir hikâyesi var, İnegöl’ünde hikâyesi de var. Osmanlı döneminde de hikâyesi var Cumhuriyet dönemimden de hikâyesi var. İnegöl rüştünü ispatlamış bir ilçe. Bunu bir kişiye ya da bir siyasi kuruma mal edebilir miyiz asla. Bu şehirde yaşayan herkesin bu işte payı var İnegöl’ün büyümesinde payları var. İnegöl’de çok güzel işleri başarmış ilçe. Allah’a şükrediyorum bu şehire 13,5 yıl hizmet görevi verdi. İlerleyen yıllarda ismini tarihe not düşüldüğünde insan mutlu oluyor. Bende her abimiz gibi büyüğümüz gibi bir şeye dokunabilir miyim mücadele ettim. İnşallah aldığımız emaneti layıkı şekilde taşımışızdır. “