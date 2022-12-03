

Orhaniyespor lokalinde kağıt oynamasının yasaklanmasının ardından, lokal İnegöl’de ki çocukların kişisel gelişimi, bilim takımı ve satranç takımına hizmet vermeye başladı. Lokali ziyarete gelen Alinur Aktaş ve Alper Taban manzara karşısında hayranlığını gizleyemediler.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Orhaniyespor lokalini ziyaret etti.

Lokalde kağıt oyunları, taşlı okey oynamak yerine bilim takımı ve satranç takımı öğrencilerine hizmet veriliyor. Bu manzarayı yerinde incelemeye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hayranlıklarını gizleyemediler.

Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, öğrenciler ile sık sık sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

GÜZEL İŞLER BAŞARMIŞIZ

Orhaniyespor başkanı Tevfik Demirhan “Güzel işler yaptık ki, burada siz değerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizim 4. Yılımız, ne yaptıysak her gün üzerine koyarak devam etmeye çalışıyoruz, bunun mücadelesini veriyor. Hiç birşeyi olmayan bir kulüpden şuan 700 sporsucu olan bir kurum haline gelmek bizi çok mutlu ediyor. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Birde bir talebimiz olacak. MERPA pazaryerinin otoparkın üst kısmı kullanılmıyor burayı tenis kortu yapmak istiyoruz, bunun içinde sizlerden destek bekliyoruz” dedi.

ORHANİYESPOR BUNU BAŞARDI

Orhaniyespor yönetimini tebrik eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban “Tevfik başkana ve yönetimini tebrik ediyorum. Orhaniyespor spor ve mahallemiz İnegöl'de işaret fişeği ateşledi. Mahallenin çocuklarına sahip çıkıyorlar kazan kazan ilişkisi doğuyor. Voleybolda kızlarımız başarılı işler yapıyor tebrik ediyorum. Toplam faydaya baktığımızda Orhaniye bunu başardı. Burada bu jenerasyon burada bir sinerji oluşturdu. Burada gördüğümüz ambiyans bizden yer isteyen STK'lar var burası ilim irfan yuvası olmuş bu beni çok mutlu etti. Bizim bir derdimiz var bu derdi bölüşmüş gibi olduk. Totalde salonlar yaparız sahalar yaparız bunu toplumun tüm kesimleri kullanır ama özelde çok güzel bir atmosfer yakalamışsınız. Burada tüm mahalleli sahip çıkmış yönetim sahip çıkmış inşallah başkaca güzelliklere vesile olsun.”

GÖRDÜĞÜM MANZARA İÇİMİ ISITTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Amatör camiada çok adı duyulmuş bir kulüp Orhaniyespor. Geçen geldiklerinde çok farklı şeylerden bahsetmişlerdi. Robotik kodlamadan satrançtan bahsetmişlerdi. Çok hoşuma gitmişti açıkçası. Geldiğimiz noktada sporun sadece futboldan ibaret olmadığını özellikle salon sporlarını çocukların gelişimine katkı verdiklerini biliyoruz. Maalesef futbolda algı çok yüksek olduğu için ilgi fazla oluyor. Voleybol sporu için son yıllarda çok fazla ilgi var. İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde voleybola çok ilgiliydim. Bizim 24 branşımız var binlerce sporcumuz var. Ben Orhaniyespor’u kutluyorum burada bir meşale yakılmış alında 2 sene önce bu hamle yapılmıştı. Bu sene bir strateji ortaya koydular. Buradaki voleybolcu kardeşlerimiz örnek teşkil ediyor artık. Burada bir gönül bağı ile rol model olmanız gerekiyor artık. Ben buradaki heyecana şahit oldum. Kulüp yöneticiliği al papazı ver kızı taşlı okey tavla oynamak değil. Ben burada gördüğüm manzara içimi ısıttı. Çok güzel şeyler bunlar olması gereken şeyler bunlar.”