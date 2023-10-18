İnegöl'ün uzun süredir gündeminde olan yeni stadyum için AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Spor Bakanı ile görüştü. Başkan Durmuş sosyal medya hesabından Yeni stadyum hayırlı olsun müjdesini verdi.

" “Yaptığımız görüşmeler neticesinde İnegölümüzün ihtiyacı olan modern yeni stadımızın Şehrimize kazandırılmasında desteklerinden dolayı öncelikle her daim sporun ve sporcunun destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak'a Genel Başkanvekilimiz Sn. Efgan Ala'ya ,önceki dönem Bakanımız Sn. Mustafa Varank'a, İl Başkanımız Sn. Davut Gürkan'a, Milletvekillimiz Sn. Ahmet Kılıç'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş'a, gayretlerinden dolayı milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman'a ve Belediye Başkanımız Sn.Alper Taban'a çok teşekkür ediyorum.”