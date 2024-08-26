İnegöl'de arkadaşları tarafından doğum gününde çok sevdiği Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı forma hediye edilen down sendromlu gencin büyük sevinci kameraya yansıdı.
Down sendromlu Abdulkadir, Galatasaray'a ve oyuncu İcardi'ye büyük sevgi besliyor. Bunu gören mahalle sakinleri gençleri, özel gence sürpriz yaptılar. Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı formayı satın alan gençler, Abdulkadir'i parka çağırdılar.
Parka gelen özel genç, formayı görünce büyük sevinç yaşadı. Formayı giyen Abdulkadir, İcardi'nin gol sevincini de yapmayı ihmal etmedi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: YAVUZ YILMAZ