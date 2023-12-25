23-24 Aralık 2023 tarihinde, Şehitleri Anma Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Muğla’da gerçekleştirildi. İnegöl Belediye Spor Kulübü de, 109 kulüpten 1027 sporcunun katıldığı Şehitleri Anma Oryantiring Türkiye Şampiyonasında yerini aldı. Şampiyona sporcuların teknik yeteneklerini ortaya koydukları zorlu parkurda gerçekleşirken, 2 gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu. Oryantiring sporunun meraklıları da Ula ilçesi çevresindeki ormanlık alanda düzenlenen yarışları izlemek ve sporculara destek olmak için bir araya geldiler.

3 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU, 6 TÜRKİYE 2’NCİLİĞİ İNEGÖL’E GELDİ

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, şampiyona sonunda 9 Türkiye Derecesi Madalyasıyla yarışmayı tamamlamayı başardı. İlk gün orta mesafe yarışmasında; Azra Coşkun, Rabia Aslan ve Melek Tekin kendi kategorilerinde Türkiye 2’ncisi olmayı başardılar. İkinci gün sürat yarışmasında ise; Azra Coşkun, Melek Tekin ve Rüzgar Efe Ateş kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Semih Kaya, Rabia Aslan ve Hatice Erva Yeni ise Türkiye ikincisi olarak yarışmayı tamamladı. İnegöllü sporcular, takımlarını zirvede temsil etti.