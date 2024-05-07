İnegöl Belediyespor Oryantiring U14 takımı, Konya'da düzenlenen U14 Ligi Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda zaferle taçlandı. Sezonun kapanış yarışında mücadele eden İnegöl temsilcisi, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğu kürsüsüne çıktı.
4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 64 farklı kulüpten 871 sporcu mücadele etti. İnegöl Belediyespor'un genç sporcuları, gösterdikleri olağanüstü performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Yarışmalar sonucunda İnegöl ekibi, U14 Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda 7 önemli kupa kazanarak sezonu Türkiye Şampiyonu olarak noktaladı.
Kaynak: BÜLTEN