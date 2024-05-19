Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 7. Teferic Şenlikleri, her yaştan insanın ilgi odağı oldu.

Teferic Şenlikleri, 3 gün boyunca yöresel halk oyunları ve gezici konserlerle kente renk kattı. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği şenlikte, bir çok etkinlik ve konser ilgiyle takip edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gelenek ve kültürleri yaşatan şenliğin gelecek yıl yine görkemli bir şekilde kutlanacağını belirterek, ülkenin tüm renklerinin burada buluştuğunu söyledi. Ergin, "7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Balkan kültürünün tüm yansımalarını sunuyor. Bu yıl da coşkuyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Küçükköy Üretim Mutfağı’nın düzenlediği özel mantı ve sabun yapımı atölyesinin yanı sıra, Boşnak böreği yapımı da çok büyük ilgi gördü.

Balkan ülkeleri Halk Oyunları gösterileri ve Ljiljan konserinde sanatçı sevenlerine dillerden düşmeyen Boşnak şarkılarını seslendirdi.

Sabancı teknolojiler atölyesi; drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri de çocukların ilgi odağı oldu.