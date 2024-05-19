19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İznik İlçe Stadyumunda yapılan kutlamalarda, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törene İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkan Vekili Tamer Mahmut Hersek, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Cuma Yanmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve İznikliler katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, gençler yaptıkları gösterilerle büyük beğeni kazandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreninde çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.