Temsilcimiz İnegölspor, Diyarbakır deplasmanında Amedspor'u 2-0 yendi.

5 .dakikada Niyazi Batuhan Salman'ın Raşit'e yaptığı sert faul sonrası hakem sarı kart gösterdi

Müsabakanın ilk 10 dakikasında temsilcimiz İnegölspor oyunu Amedspor sahasına yıktı. İlk 30 dakikada temscimiz üçüncü korner atışını kullandı.

12. dakikada Amedspor'un bulduğu pozisyonda kalecimiz Bekir Sevgi topu uzaklaştırmayı başardı.

14. dakika Cengiz Öktün altı pas üzerinde bulduğu defansa çarpan top kornere çıktı.

20. dakika Mehmet Alaattinoğlu'nun uzaktan çektiği şut farkla auta çıktı.

29. dakika Cenk Kaplan, Ömer Faruk Ermeç'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30. dakikada Yasin Palaz'ın şutunu Amedspor kalecisi kornere çeldi.

32. Dakika Kerem Çağatay'ın cezasahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı.

36. dakika cezasahası içinde oluşan karambolde defansımız topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Erman Bulucu Amed atağını keserken yaptğığı mücadale sonrası sarı kart gördü.

45. dakika Ömer Faruk Ermeç kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

47. dakika Ali Akkuş yaptığı müdehale sonrası hakem tarafından sar kart ile cezalandırıldı.

49. dakikada Niyazi boşta gördüğü Metincan Cici'ye iyi pas çıkardı. Metincan Cici'nin yaptığı plase vuruş kale direğinin hemen dibinden auta çıktı.

59.dakika İnegölspor'un kontra atağında Hüseyin Güngör, Metincan Cici'ye faul yaparak durdurdu. Hakem Hüseyin Güngör'e sarı kart verdi.

60.dakika Bahadır Taşdelen ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta Ömer Faruk Ermeç iyi yükselerek skoru 2-0'a taşıdı.

71.dakika İnegölspor'un attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

80.dakika Bu dakikalarda Bekir Sevgi İnegölspor kalesinde devleşiyor.

82. dakika İnegölspor kontra atağında Ali Akkuş'un vuruşu yandan auta gitti.

Maçın sonuna 7 dakika eklendi.