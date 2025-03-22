Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadelede, her iki takım da iyi bir performans sergileyerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Beykoz A.Ş., maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyerek gol pozisyonlarına girmekte zorlanmadı. Beykoz'un başarılı oyuncuları, takımın galibiyetini getiren golleri kaydetti. İnegölspor ise karşılaşma boyunca bazı tehlikeli pozisyonlar bulsa da, defansif hatalar nedeniyle galibiyet elde edemedi. Hakemler:Burak Kamalak,Yusuf Şinşek,Muhammed Yıldız. BEYKOZ ANADOLU A.Ş. Utku Yuvakuran,Ahmet Özkaya,Gencer Cansev,Kaan Yüksel,Recep Aydın,Erkan Arda Çağdaş,Adem Metin Türk,Berkay Sefa Kara,Enes Durmuş,Ozan Papaker,Ünal Durmuşhan. İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı,Recep Efe Kocak,Mustafa Emre Can,Mert Aydın,Arda Yılmaztürk,Mustafa Mete Tetik,İsmail Zehir,Uğur Utlu, Yusuf Tursun,İbrahim Can Köse,Fatih Aktay.