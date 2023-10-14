TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın,Burak Celep
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emirhan Kaşçıoğlu, Bekir Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Mustafa Kaçan (Ahmet Emre Acar Dk. 90), Emre Furtana (Mehmet Eren Sıngın Dk. 70), Emre Burgaz (Deniz Kodal Dk. 70)
Yedekler: Ali Eren Yalçın, Ramazan Karakurt, Emre Yıldırım, Mehmet Eren Sıngın, Alihan Kalkan, Ertuğrul Yıldırım, Deniz Kodal, Ahmet Emre Acar, Kemal Çetinkaya, Yusuf Emre İnanır
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
İnegölspor: Bekir Sevgi, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Ferhat Görgülü, Samed Karakoç (Serhat Baştan Dk. 62), Furkan Özyapı, Yusuf Talum (Yusuf Kocatürk Dk. 74), Uğur Utlu, Mustafa Türk, Cengiz Ötkün (Ethem Balcı Dk. 83), Okan Deniz (Arda Çağdaş Dk. 70)
Yedekler: Deniz Çörtlen, Yusuf Ziya Gümüş, Ethem Balcı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Eren Aydın, Emre Toptan, Arda Çağdaş, Tuğbey Akgün, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Sarı kartlar: Alihan Kalkan Dk. 75, Emirhan Kaşçıoğlu Dk. 86 (Denizlispor) Mete Sevinç Dk. 45, Orhan Aktaş Dk. 75, Serhat Baştan Dk. 86) (İnegölspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Mustafa Kaçan Dk. 24, Bekir Turaç Böke Dk. 53, (Denizlispor)