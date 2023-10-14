Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yıldız ve bacanağı M.A. arasında tartışma çıktı.

YARALI ŞEKİLDE HASTANEYE GİTTİ AMA...

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti.

KARAGÜMRÜK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nde görev yaptığı ortaya çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayınlanan başsağlığı mesajında 'Kulübümüzde yıllardır görev yapan çok sevdiğimiz kıymetli çalışanımız Yunus Yıldız'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz." denildi.