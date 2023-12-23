TFF 2. Lig kırmızı gurupta ilk yarının son maçında İnegölspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mustafa Onur Özgenç, Ferhat Çalar
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç(Dk 83  Eren Emre Aydın), Furkan Özyapı(Dk 90+4 Erkan Arda Akdeniz Uğur Mustafa Türk(Dk 86 Emre Toptan) , Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Cengiz Ötkün, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Uğur Utlu
Etimesgut Belediyespor: Ramazan Köse, Nuri Melih Mursal, Aykut Çeviker, Rüstem Yiğit Yıkılmaz(DK 85 Mehmet Han Küçük) , Berk Akgönül(Dk 46 Batuhan Günaldı) Mertcan Caner Öztürk(Dk 46 Fatih Aktay) Seçkin Getbay, Mehmet Sıddık İstemi(Dk 69 Niyazi Batuhan Salman) Muhammed Bayır, Turan Yılmaz, Miraç Acer
Sarı kartlar: Uğur Utlu( İnegölspor) Seçkin Getbay(Etimesgut)
Kırmızı Kart:
Goller: Furkan Özyapı(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
53'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın ortasına yükselen Furkan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ