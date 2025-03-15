SB Ankaraspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından istifa eden daha sonra ise istifasını geri çeken Teknik Direktör İbrahim Dağaşan önderliğinde ki Bordo Beyazlı ekip, Kastamonuspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İNEGÖLSPOR’UN KARNESİ

Ligde şu ana kadar oynanan 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan İnegölspor, bu maçlarda 27 gol atma başarısı gösterirken kalesinde ise 36 gol gördü.

Kendi saha ve seyircisi önünde ise bu sezon 13 maça çıkan temsilcimiz bu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 16 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.

KASTAMONUSPOR NASIL BİR TAKIM?

Konuk ekip Kastamonuspor ise ligde oynanan 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 43 gole karşılık kalesinde ise sadece 19 gol gördü.

Topladığı 51 puanla ligde 3. Sırada yer alan ekip, deplasman maçlarında da başarılı bir performans ortaya koydu. Konuk ekip deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Takımda 10 golü bulunan Okan Eken ve 8 golü bulunan Ersel Aslıyüksek takımın en tehlikeli isimleri olarak göze çarpıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 27. Hafta mücadelesinde İnegölspor-Kastamonuspor arasında ki karşılaşma 16 Mart Pazar günü saat 14.00’de İnegöl İlçe stadyumunda oynanacak.