İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Pazar günü saat 15.30’da sahamızda ağırlayacağımız Menemen Futbol Kulübü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo beyazlı ekip, Menemen Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile sürdürüyor.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, şunları söyledi:

“Menemen Futbol Kulübü bu ligin güçlü ve kaliteli takımlarından birisi. Maçın zorluğunun bilincindeyiz. Fakat takımımız gecen hafta geri dönüşe imza atarak özgüven ve moral yakaladı. Bunu üzerine koyarak daha iyi sonuçlara imza atmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Oyuncularımın da istek ve özverilerinden memnunum. Pazar günü taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz. Oyuncularımın bunu başaracağına da inanıyorum. Cezalı oyuncumuz yok ama Nurettin sakat olduğu için kadromuzda yer alamayacak. Bu vesile ile tüm taraftarlarımızı maça davet ediyoruz."

Öznur Dede